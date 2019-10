Nuovo ospedale, il M5S spezzino: "Rivedere la bocciatura di Ire, che appare illogica e immotivata"

La Spezia - "Che cosa hanno deciso Comune e Regione riguardo alla storia infinita dell’ospedale al Felettino? Da un lato sembra che vogliano che Pessina inizi i lavori secondo il progetto originale, lo stesso su cui la Provincia aveva fatto delle raccomandazioni, data la possibilità di cedimenti strutturali, sostenendo che “non è irragionevole aspettarsi, vista la disomogeneità altimetrica del terreno, che si manifestino cedimenti differenziali anche maggiori di quelli valutati dai progettisti.” (14 luglio 2016). Dall’altro lato pare che vogliano che Pessina abbandoni e si ricominci tutto da capo con una nuova gara, con gravissima perdita di tempo e di denaro pubblico". Lo sostengono le consigliere comunali del Movimento cinque stelle, Donatella Del Turco e Jessica De Muro



"La Pessina, in realtà, dopo il rilievo della Provincia, aveva presentato una variante strutturale approvata dalla Provincia stessa ma bocciata dalla stazione appaltante Ire. Ed è proprio su questo punto che potrebbe risolversi, a nostro avviso, la questione: rivedere la bocciatura di Ire che appare illogica e immotivata. Come abbiamo più volte ribadito (anche nel nostro ordine del giorno nell’ultimo consiglio comunale di lunedì 21 ottobre), è comune interesse della cittadinanza provinciale tutta che il Felettino sia costruito al più presto, in sicurezza e con gestione pubblica. È per questo che il 25 ottobre parteciperemo alla manifestazione in favore del nuovo ospedale", annunciano Del Turco e De Muro.



"Siamo l’unica forza politica in grado di dire di non avere responsabilità su quanto accaduto in passato e su quanto sta accadendo nell’ultimo periodo a proposito della sanità spezzina, ma non ci permetteremmo mai di fare propaganda politica su una tragedia. Perché la sanità della nostra città con la mancata costruzione dell’ospedale, la carenza di personale e la fuga del personale stesso, la problematica relativa agli OSS (158 persone, famiglie, che ancora oggi vedono il loro futuro appeso ad un filo), è una tragedia.

Ora è il momento che chi può fare qualcosa lo faccia, se ne ha la volontà, e non si limiti a fare invece propaganda politica con ”annunci straordinari”, perché i malati - concludono le due consigliere pentastellate - hanno bisogno di cure, di assistenza e di rispetto. Fare propaganda politica sulle spalle dei più deboli è sciacallaggio".