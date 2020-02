Nuovo ospedale e vecchi costi, Battistini: "Valuteremo se fare esposto alla Corte dei conti"

La Spezia - "Il progetto e il cantiere del nuovo ospedale del Felettino hanno utilizzato e stanno tutt'ora utilizzando un'enorme quantità di risorse economiche, molto superiore allo stato di avanzamento lavori odierno. All'interno delle voci di costo ci sono anche molti contratti di consulenza. Per questa ragione abbiamo depositato, in Consiglio Regionale, un'interrogazione per conoscere nel dettaglio gli importi spesi in consulenze per il Nuovo ospedale del Felettino e soprattutto i dettagli tecnici di questi contratti e le aziende che ne sono titolari". Lo afferma Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in comune/Linea Condivisa.



"Alla luce di questo preoccupante stallo con l'unica certezza che il nuovo ospedale del Felettino non sarà pronto in tempi medio brevi, pretendiamo almeno che venga fatta chiarezza. Una volta ricevute tutte queste informazioni dettagliate - conclude Battistini - valuteremo se ci siano gli estremi per un esposto alla Corte dei conti".