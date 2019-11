Nuovo ospedale, Michelucci e Pecunia contro Toti: "La responsabilità è solo sua"

La Spezia - "Toti, oggi, dichiara che rescinde il contratto a Pessina. Con gravissimo e colpevole ritardo, oggi, dà ragione a ciò che noi sosteniamo da anni, cioè il fatto che i lavori erano fermi, che l’ospedale non sarebbe mai finito nel 2021 come più volte avevano promesso e che a causa dei gravi, quanto immotivati, ritardi stavano mettendo a serio rischio, non solo la costruzione dell’ospedale ma anche la stabilità della stessa ditta costruttrice, che ha dichiarato di dover arrivare al concordato in bianco anche a causa dei ritardi di quel cantiere". Così Juri Michelucci, capogruppo in Regione di Italia Viva, e la consigliera comunale Federica Pecunia, dello stesso partito, commentano così l'ultimo rivolto della vicenda che riguarda il nuovo ospedale della Spezia.



"Tre anni di nulla, tre anni di negligenza e oggi, una scelta tardiva, rischia davvero di non consentirci di vedere il nuovo nosocomio. Noi - proseguono Michelucci e Pecunia - faremo tutto il possibile per garantire agli spezzini la dignità di un ospedale all’altezza di questa provincia, a partire dal vigilare come abbiamo fatto in questi anni anche sul reperimento dei fondi che il centro sinistra aveva lasciato in eredità a Toti e che ora rischiamo di veder sfumare. Brutto a dirsi ma avevamo ragione qualche settimana fa a dire che era necessario un piano di emergenza. Toti, se si fosse adoperato per tempo avrebbe evitato molti disservizi e soprattutto che la situazione precipitasse in questo modo. Se non fosse partita la campagna elettorale, per quanto tempo ancora Toti ci avrebbe inflitto un cantiere immobile e la promessa che i tempi sarebbero stati rispettati? Non prova un po’ di vergogna? Se crede così di confondere gli spezzini in vista delle elezioni si sbaglia di grosso: la responsabilità di tutto questo è solo sua e non basterà certo una conferenza stampa a salvarlo".