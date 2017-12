Nuovo ospedale, Frijia chiama in commissione consiliare Asl e impresa costruttrice

La Spezia - Sulla vicenda del Nuovo Ospedale Felettino interviene il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia, presidente della III Commissione del Comune della Spezia che ha tra le deleghe di competenza i Lavori pubblici, per far sapere che con la ripresa dei lavori post ferie natalizie verrà convocata una seduta di Commissione proprio per fare il punto della situazione sul cantiere del Nuovo Ospedale.

Dichiara Frijia: “Purtroppo la vicenda del Nuovo Ospedale ha radici nel passato e rappresenta una pagina triste emblema dell’incapacità amministrativa diquei governi di centro sinistra che ci hanno preceduti nel governo della Città. Oggi Regione, Asl e Comune sono tutti impegnati per portare a casa il risultato, un Nuovo Ospedale per il territorio spezzino. Per questo motivo, ed è ciò che stiamo facendo, sono fortemente convinta che l’atteggiamento corretto che dobbiamo assumere è quello di lavorare tutti nella stessa direzione per il bene della nostra comunità. Come Commissione consigliare recentemente abbiamo affrontato il tema dei lavori del III Lotto della Variante Aurelia che sta vivendo fortunatamente oggi, dopo un lungo stop, un’accelerata: siamo testimoni di come si possano trovare le soluzioni corrette quando si rema tutti nella solita rotta. Auspico, anzi sono certa, che riusciremo nell’immediato a trovare le giuste risposte per portare a termine i lavori anche del Cantiere del Nuovo Felettino e per ridare la giusta speranza ai nostri concittadini che da anni ormai aspettano questa importante struttura”.



“Ho molta fiducia – continua l’esponente del centro destra – nel lavoro della Giunta regionale e del Sindaco Peracchini. La concretezza e la capacità di risolvere le varie criticità che inevitabilmente ogni grande opera porta con sé credo che siano state ampiamente dimostrate. Dico che, quando la volontà politica c’è e la capacità di fare pure, i problemi vengono definiti con grande soddisfazione per i cittadini.”



“Alla Spezia come istituzione comunale abbiamo una grande responsabilità: portare a termine quest’opera strategica per il territorio. Un’opera tanto attesa e tanto necessaria affinché venga garantita una Sanità in grado di dare risposte agli spezzini, una Sanità che ha il bisogno di avere strutture sanitarie adeguate che oggi il Sant’Andrea non può più assicurare. Anche noi come consiglieri comunale della Spezia possiamo e dobbiamo portare un contributo importante e fattivo e lo faremo: attivando la Commissione Lavori Pubblici a stretto giro di posta durante la quale convocheremo Asl 5 e impresa costruttrice per fare il punto della situazione e capire cosa e come possiamo muoverci per trovare delle soluzioni concrete”, conclude Frijia.