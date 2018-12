Nuovo ospedale, Cenerini: "Michelucci è in stato confusionale"

La Spezia - Leggo stupito la risposta del Vicecapogruppo del PD in regione Michelucci! Cercherò di parlare in modo semplice, così forse capisce anche l’amico Juri! Ciò che guida la vicenda del nuovo ospedale del Felettino è la gara d’appalto assegnata da Burlando a pochi giorni dalle elezioni regionali del 2015! Riesci a capirlo anche tu? Ma visto che fai pure lo spiritoso dicendo che mi arrampicherei sugli specchi, ti chiedo ti sembra corretto assegnare un appalto a pochi giorni dalle elezioni, al quale ha partecipato una sola azienda vincendo con un ribasso dello 0,01%? O sapendo che la partita era persa avete combinato questa porcheria per mettere nelle pesti Giovanni Toti?

Lo sa Michelucci che se si va alla risoluzione del contratto i soldi ritornano a Roma? Come mai nell’appalto Consigliere Michelucci il Sant’Andrea è stato valutato il triplo di quello che valeva?

Sei imbarazzante e ridicolo quando parli del finanziamento a Change! A quanto riportato dai giornali è un regolare finanziamento, in totale trasparenza, di ben 10.000,00 Euro! Ora ti dice niente il nome L’Unità? O forse avete cercato di dimenticare anche questo! PD Unità, Unità PD!!! Nel 2014 Pessina salvò il quotidiano l’Unità, che perdeva circa 400.000,00 Euro al mese e della quale diventò A.D. Guido Stefanelli, socio e attuale A.D. di Pessina, ricordi Juri? Ma non provi un po di vergogna a fare simili affermazioni? Sai quanto fa 400.000,00 Euro per dodici mesi? Forse non sai nemmeno questo visto le castronerie che affermi come se fossero verità! Te lo dico io Juri, fa 4.800.000,00 Euro! E tu parli dei 10.000,00 Euro erogati a Change da Pessina? Sembra la storiella della trave e della pagliuzza…..

Per te il PD ha fatto tutto, ha trovato il sito, i soldi e ha assegnato il bando di gara, a Toti rimaneva soltanto da avviare i lavori e poi star a guardare che l’ospedale venisse su praticamente da solo! Ma ti rendi conto di quello che vai vaneggiando? Pessina ha presentato subito oltre 10 milioni di riserve e ha cominciato a elaborare varianti a quello che essa stessa aveva progettato! E anche quando Ire e Provincia hanno detto di procedere senza la variante, ne è stata presentata una ulteriore all’esame di Ire attualmente.

I tempi si sono tanto allungati da obbligare Asl ad escutere la fidejussione, perché lo stato avanzamento lavori è molto indietro, con conseguente causa.

Ma tutto questo, che a quanto sembra ignori, ovviamente per te è colpa di Toti e Peracchini e non di un appalto che non sta in piedi e che ha messo Pessina, in una posizione che definire di forza è riduttivo, grazie alla vostra totale incapacità, o forse visto che sapevate di perdere non è stata solo incapacità!

Non sarebbe stato più corretto che l’assegnazione del bando avvenisse post elezioni, però magari sapendo di perdere lasciare questo enorme problema sociale nelle mani dei vostri incolpevoli successori, vi è sembrata un’ottima trovata! Tanto siete talmente bravi a rigirare le frittate vero?

Forse è il caso che tu e il PD la piantiate, per colpa vostra tutta la cittadinanza spezzina sta soffrendo per la carenza di posti letto e la fatiscenza delle strutture! Spero che questo ulteriore chiarimento sia servito anche a te, anche se la vedo dura. Sarebbe bene che il PD cominciasse a dare delle risposte sul perché ha compiuto queste azioni tanto scellerate, che di fatto sono contro i cittadini spezzini, invece di lanciare accuse inventate un giorno si e l’altro anche.

Concludo dicendo che non ti sei nemmeno accorto che governavate cosi bene che siete stati cacciati ovunque a pedate nel lato B, ed è facile che a breve la pacchia finisca anche per te!



FABIO CENERINI

Capogruppo TOTI - FI