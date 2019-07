Nuovo ospedale, Battistini: "Dagli amministratori una vigilanza poco puntuale"

La Spezia - "Che la costruzione del nuovo Ospedale del Felettino fosse un percorso a ostacoli era cosa nota fin dalla posa della prima “prima pietra”. Gli accadimenti di questi ultimi 3 anni, e il precipitare degli eventi delle ultime settimane, dovrebbero però invitare gli amministratori che hanno il compito di verificare e vigilare sul corretto andamento del progetto a farsi delle domande sul proprio operato". Lo afferma Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in Comune commentando gli ultimi sviluppi relativi alla vicenda del cantiere del nuovo ospedale.



"Il fatto che la richiesta di concordato avanzata da Pessina Costruzioni e la richiesta di ammortizzatori sociali per 17 lavoratori del cantiere del Nuovo Felettino siano arrivati come un fulmine a ciel sereno è già, di per sé, il segnale che questa vigilanza sia stata, quantomeno, poco puntuale. La nuova tegola, della garanzia fideiussoria non più valida, sembra mettere il sigillo finale a un capitolo amministrativo gestito, nella migliore delle ipotesi, in modo dilettantistico. Abbiamo richiesto, insieme ai colleghi del Pd, una Commissione Regionale e un Consiglio Regionale straordinario che si occupino, oltre che della questione Nuovo Felettino, anche di tutti i problemi di una sanità ligure che, in questi 4 anni, non ha saputo fare altro che occuparsi di nomine, tagli ai servizi e tentativi di privatizzazione delle strutture, per fortuna abortiti per grossolani errori nella redazione dei documenti".

"Forse il vento è cambiato, ma i danni della tempesta che ha portato con sé li stanno pagando i cittadini", conclude Battistini.