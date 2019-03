Nuovo collegio dei revisori della Provincia, tutti i nomi

La Spezia - Nella seduta del 21 marzo il Consiglio Provinciale ha approvato la nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti che vede impegnati per il triennio 2019 – 2022 il Dott. Francesco Pisani, con funzioni di Presidente, la dott.ssa Paola Senno e il Dott. Giuseppe La Rocca. “Auguro buon lavoro ai nuovi revisori – dichiara il Presidente Cozzani - e auspico che venga completato il progetto di rinnovo che fino ad ora è stato portato avanti con grande impegno grazie anche alla professionalità e alla collaborazione del precedente collegio, presieduto dal Dott. Roberto Simonazzi.”



“Mi unisco all’augurio del presidente al nuovo Collegio – afferma la neo eletta consigliera Saccone Patrizia – e come Presidente della Prima Commissione “Affari istituzionali, Bilancio” ho provveduto a convocare i lavori per il giorno 2 aprile alle 17. Intendo così portare avanti il lavoro fatto fino a questo momento ed adoperarmi per una rapida

approvazione del Bilancio di previsione in modo da far ripartire i lavori e gli investimenti utili e necessari per la viabilità e le strutture scolastiche”