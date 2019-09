Nuovo Governo, Gagliardi: “Anche noi lunedì in piazza per chiedere di dare la parola al popolo”

La Spezia - “Nasce un governo legittimo, ma mai così lontano come oggi dalle opinioni e dal voto degli italiani. Andremo in piazza per chiedere il voto, perché nella storia repubblicana non abbiamo mai visto un trasformismo come quello che ha coinvolto il premier Conte, né che un partito che ha perso tutto per due anni rientri in pompa magna dal portone principale di Palazzo Chigi". Lo afferma la deputata spezzina Manuela Gagliardi, esponente di Cambiamo!, la neo nata formazione del presidente della Regione, Giovanni Toti.



"I due partiti che compongono oggi la maggioranza - conclude Gagliardi - sono stati incoerenti con i loro elettori e con la loro storia, pur di evitare le urne: scendiamo in piazza contro di loro, e per chiedere che venga data la parola al popolo”.