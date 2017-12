Nuovi problemi per il cantiere del nuovo ospedale? Battistini: `Vogliamo vederci chiaro`

La Spezia - "Un’opera già inadeguata alle esigenze e alle previsioni di utilizzo, visto che l’Assessore Viale ha decretato la fine, definitiva, del DEA di II Livello e dunque di strutture mediche ad alta specializzazione. L’avvio dei lavori rallentato dalla comparsa “inattesa” di Villa Cerrè, di proprietà della stessa Al 5, e del suo altare di pregio di cui nessuno, fino a quel momento conosceva l’esistenza. La richiesta esorbitante della Pessina Costruzioni per produrre una cospicua variazione del budget previsto inizialmente per non meglio specificati aumenti di costi.

Questo era, fino a oggi, lo stato del progetto del nuovo Ospedale del Felettino.

Un percorso a ostacoli per una struttura di cui gli spezzini hanno un urgente bisogno.

Oggi, a quanto pare, a ciò si aggiunge un tassello che, se possibile, crea ulteriori dubbi sulla pianificazione del progetto, e per il quale procederemo, in consiglio regionale, a chiedere conto del cronoprogramma dei lavori e delle analisi preventive che hanno generato la gara di appalto e l’aggiudicazione dello stesso". Lo afferma il consigliere regionale di Rete a sinistra/Liberamente Liguria, Francesco Battistini, intervenendo in merito ai possibili nuovi problemi che coinvolgerebbero il cantiere del nuovo ospedale della Spezia.



"Sarebbe infatti molto grave se, come risulterebbe dalle notizie trapelate, ci fosse una reale differenza tra quanto emerso dalle recenti indagini sul sottosuolo dell’area di cantiere e quanto invece previsto in fase di progetto. Vogliamo vederci molto chiaro - conclude Battistini - e vogliamo capire se qualcuno si sia preso la responsabilità di avallare un’operazione senza aver adeguatamente valutato parametri così fondamentali come i prospetti idrogeologici dell’area; sarebbe, appunto, l’ennesimo tassello di un progetto in cui i dubbi e le lacune superano, già da tempo, i prevedibili benefici per i cittadini".