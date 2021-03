Nuove deleghe a Piaggi, Grazzini e Sergiampietri rivendicano ruolo di Forza Italia

La Spezia - "È di questi giorni la notizia dell'attribuzione delle deleghe ad urbanistica ed edilizia all'assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi, decisa dal sindaco Peracchini dopo due mesi di incertezza". Il coordinatore provinciale Giovanni Grazzini e il commissario cittadino Francesco Sergiampietri intervengono rivendicando il ruolo di Forza Italia: "Il nostro partito è tornato ad essere una realtà sul territorio, dandosi anche una nuova organizzazione. Dispiace che le vicende legate a tale opera di rinnovamento vengano strumentalizzate per escludere il nostro movimento da un ruolo di servizio ai cittadini ancor più determinante. Nell'augurare buon lavoro all'assessore Piaggi, auspichiamo che, d'ora in avanti, Forza Italia venga resa partecipe di certe scelte e coinvolta come merita per il ruolo che ricopre e non solo come serbatoio di voti utili in campagna elettorale".



Sul punto anche il responsabile del dipartimento di Forza Italia per i rapporti con gli enti locali, Marco Mora, ribadisce: "Ringraziamo il coordinatore regionale Bagnasco, che ha creduto nelle nostre capacità e nella rinascita del partito nel territorio spezzino. La nomina di un organismo articolato in base alle competenze di ciascuno, oltre che del nostro nuovo coordinatore provinciale, è un segno di ripartenza che non dovrà essere sprecato. Da oggi l'alibi di Forza Italia assente in provincia non esiste più: ci auguriamo che al più presto gli amici alleati ne prendano atto, anche all'interno della nostra giunta comunale, e sappiano valorizzare il lavoro che potremo continuare a svolgere insieme per il bene della città"