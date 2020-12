Nuove assunzioni in Arsenale, approvato l'emendamento

La Spezia - Approvato oggi pomeriggio in commissione bilancio alla Camera dei Deputati l’emendamento presentato dal vice-segretario del Partito Democratico Andrea Orlando che autorizza l’assunzione di un contingente di 431 unità di personale civile finalizzate ad assicurare la funzionalità e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della difesa e in particolare di arsenali, poli di mantenimento, stabilimenti e centri tecnici militari a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate, quali strutture strategiche di supporto al mantenimento in efficienza di mezzi ed equipaggiamenti delle Forze armate e dunque direttamente strumentali alla complessiva funzionalità dello strumento militare.



L’emendamento Orlando alla legge di bilancio per il territorio porterà 138 assunzioni di civili nella difesa a Spezia e ulteriori 17 presso il Centro Interforze di Munizionamento Avanzato di Aulla. “Il testo approvato in commissione raccoglie la forte sollecitazione che i sindacati hanno rivolto alla città; finalmente dopo troppo tempo potranno riprendere le assunzioni di civili in Arsenale a Spezia, processo che dovrà necessariamente accompagnarsi ad un rilancio della vocazione industriale dell’Arsenale e che dovrà coinvolgere la città nel suo complesso" - commenta Orlando, che aggiunge: "Questo risultato è stato possibile grazie ad un importante gioco di squadra del PD, il mio emendamento è infatti stato sostenuto sin dal primo momento dal Ministero della Difesa, in particolare dal Sottosegretario Giulio Calvisi".