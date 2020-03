Nobili sul servizio Atc: "Passare all'orario festivo non mi convince

La Spezia - "Sono convinta che il servizio di Atc debba essere modificato alla luce dell’emergenza Covid-19, il problema che abbiamo davanti è il come. Non sono convinta che si debba passare automaticamente ad applicare l’orario festivo e che questa decisione possa essere presa senza un confronto con le organizzazioni sindacali sia di categoria, sia confederali che dei consumatori". La pensa così Dina Nobili, consigliera comunale del Pd, che aggiunge: "Non sono convinta che non si faccia nemmeno un preventivo confronto in consiglio provinciale per capire come poter modificare il servizio con il fine di tutelare i lavoratori e i cittadini. Per prima cosa analizziamo i flussi: nei momenti di richiesta potenziamo il servizio, facciamo passare almeno un mezzo in più. Si assicurerebbe maggiore garanzie sanitarie per tutti. Nei periodi di minore domanda eliminiamo la percorrenza. Assicuriamo comunque un minimo di collegamento per i comuni più periferici e per le frazioni. In altre parole proviamo a costruire una proposta “emergenziale” ma utile. Riduciamo dove si deve ridurre ma, nella sicurezza più estrema, facciamo un servizio".

Il Consigliere Provinciale PD

Dina Nobili