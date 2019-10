Nobili sta con i sindacati di Atc Esercizio: "Ai lavoratori richiesti sacrifici, ma si spende in consulenze"

La Spezia - "I segretari di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Cobas e Ugl oggi lanciano un messaggio chiaro al management aziendale di Atc esercizio. Non è possibile fare passare “di tutto e di più” solo per avere intrapreso la strada dell’affidamento diretto del servizio di trasporto. Hanno ragione!". Lo afferma il consigliere provinciale del Partito democratico, Dina Nobili, commentando la notizia pubblicata da CDS (leggi qui).



"Ma la cosa che più è grave - prosegue Nobili - è quanto per ultimo affermano e che faccio mio e di cui chiederò all’amministrazione con un’interpellanza: Atc chiede sacrifici ai lavoratori e allo stesso tempo spende migliaia di euro in consulenze. Scherziamo? Chiederò lumi di questa cosa gravissima. Voglio sapere quali sono queste consulenze, quanto costano e che procedura è stata seguita per assegnarle. Se la procedura seguita è la stessa che è stata usata per assicurare promozioni recenti non ci siamo proprio".