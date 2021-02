Nobili e Pecunia: "Servono regole certe per ristoratori in continua emergenza"

La Spezia - Risolvere la situazione sanitaria relativa alla pandemia è fondamentale per far ripartire l'economia del nostro Paese.

Anche alla Spezia oltre al virus che già ci aveva colpito negli scorsi mesi ora è arrivata la variante del Covid. Chiaro che questo preoccupa tutti ancora di più ma siamo altrettanto consapevoli che il commercio e gli esercizi non possono vivere in un'emergenza costante. San Valentino non è una festa istituzionale, però è normale che tutti i ristoratori si fossero approvvigionati sperando nel pranzo di San Valentino e questo non potrà avvenire se dalla zona gialla passiamo a quella arancio. Ci chiediamo, nel rispetto delle norme di legge, non sarebbe il caso del prendere provvedimenti differenziati per zone tenendo conto dell'Rt ma valutando di stringere i provvedimenti solo in quella provincia e non in tutta la regione.

Ricordiamoci che per allestire un pranzo alla domenica, gli esercenti non comprano al sabato ma prima, e se quello che comprano non riescono a venderlo come prodotto finito è un prodotto da gettare via, quindi denaro perso.

Il Governo ora con Draghi alla guida ripensi a regole certe per il commercio perché i lavoratori così nella continua emergenza e senza programma non possono andare avanti.



Dina Nobili

Federica Pecunia

Consiglieri Comunali IV