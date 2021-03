Nobili e Pecunia: "Fotovoltaico e gas a Vallegrande? Siamo molto preoccupate"

La Spezia - "Entro il 2050 il gas diventerà la più grande fonte di energia fossile del mondo mentre le fonti rinnovabili, eolica e fotovoltaico, copriranno quasi la metà del settore energetico mondiale. Il gas sarà meno inquinante del carbone e del petrolio ma è sempre un combustibile fossile che tra l'altro causa effetto serra essendo un gas. Il fatto che oggi abbiamo appreso da un quotidiano locale che alla Spezia è previsto un impianto fotovoltaico e un impianto di produzione a gas (lo hanno appreso qui) ci crea forte preoccupazioni". Così Dina Nobili e Federica Pecunia, consigliere di Italia Viva, che aggiungono: "E le preoccupazioni aumentano perché vogliono inserire un impianto ad idrogeno che per produrlo ha bisogno di una fonte che è il gas. Non crediamo, quindi, che l'impianto a gas verrà utilizzato poco. E chiediamo un impegno serio ad Enel: intanto un programma per bonificare l'intera area investendo del denaro; poi ben vengono fotovoltaico e eoliche e non gas ma soprattutto la nostra città ha bisogno di investire sul lavoro per i nostri giovani. Cara Enel perché non investe sulla ricerca nella nostra città? Se non ora quando".