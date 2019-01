Nobili e Liguori stanno con Roncallo: "La nostra città si è sempre distinta per la solidarietà"

La Spezia - “Come consiglieri comunali della Spezia, ma soprattutto come persone sensibili alle problematiche umane che sono emerse con la vicenda della Sea Watch, ci sentiamo in dovere di esprimere la nostra solidarietà al presidente del porto Carla Roncallo che dopo aver espresso perplessità sulla chiusura dei porti e dopo aver spronato come essere umano una soluzione per risolvere la terribile situazione dei 49 migranti si è vista recapitare una convocazione da parte del ministero alle Infrastrutture col probabile intento di essere semplicemente richiamata o, nelle peggiori delle ipotesi, con l'intento di subire una sanzione disciplinare come da minaccia ventilata". Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali Dina Nobili, per il Pd, e Luigi Liguori, della lista Spezia bella forte unita.



"Adesso che la vicenda sembra risolta grazie all'intervento dell'Europa - proseguono Nobili e Liguori - ci preme ricordare che la nostra città si è sempre distinta per rispetto degli ultimi, per umanità e solidarietà e che non sarà certamente questa politica discriminatoria a farle cambiare l'identità. Attendiamo dunque gli esiti della convocazione da parte del ministro pentastellato Toninelli per valutare eventuali e più concrete manifestazioni di solidarietà a Carla Roncallo".