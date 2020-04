Nobili e Baldino (Pd): "Tanti cittadini hanno chiesto bonus spesa e non hanno nemmeno ricevuto risposta"

La Spezia - "Alla fine dello scorso mese di marzo il Governo Conte stanziava attraverso un decreto anti-crisi 4,3 miliardi da girare ai Comuni. Soldi anticipati rispetto alla scadenza prevista a maggio. Con un’ordinanza aggiungeva a questo fondo altri 400 milioni, destinati ai Comuni con il vincolo che questa cifra fosse utilizzata per le persone che per sopragiunti problemi economici legati alla emergenza Covid 19 non potessero fare la spesa. Il presidente del Consiglio

nel presentare il decreto si augurava che “ i sindaci sin dall’inizio della prossima settimana”, (dunque la prima di Aprile, massimo la seconda) “fossero in grado di erogare i buoni o consegnare direttamente le derrate”. La domanda dunque sorge spontanea. Come siamo messi sindaco Peracchini qui alla Spezia?" Il primo quesito della nuova settimana di Massimo Baldino e Dina Nobili, consiglieri comunali del Partito Democratico, riguarda insomma i famosi denari che ogni comune ha elargito ai cittadini per le spese di sussistenza: "Perché a quanto si sente, purtoppo ci tocca dire così, visto che nel nostro Comune la parola "trasparenza" è ormai stata dimenticata da tempo, pare siano in tantissimi, diremmo in troppi, coloro che a fronte della loro domanda regolarmente compilata attraverso un modulo tutto sommato abbastanza complicato, non hanno ancora ricevuto non solo i soldi ma neppure alcuna risposta. Ne possono essere consolanti o risolutivi i laconici post a mezzo social dell’assessore Giorgi che ci assicura che i suoi uffici stanno lavorando per essere vicino a chi ha problemi concludendo con un “imbarazzante” scrivetemi per sapere della vostra pratica a questo indirizzo. Ma stiamo scherzando? Come per ogni attribuzione di un qualcosa dovrà pur esistere una graduatoria, ci piace immaginare".



E ancora: "C’è la privacy? Benissimo. A ogni richiedente sarà pur stato assegnato un numero di pratica. Basta comunicarlo agli interessati e pubblicare tale graduatoria in rete o mandarla direttamente ai richiedenti. Non serve proprio telefonare a nessuno per ricevere i soldi stanziati dal nostro governo. Perché sarà bene ricordarlo a tutti, specie a chi segue poco o ha poca dimestichezza con queste cose: i soldi sono stanziati da Roma e non dal Comune di appartenenza e al Comune spetta solo il compito di controllare i requisiti dei richiedenti, nulla più. Ci spiacerebbe davvero che qualcuno infatti in questo momento davvero difficile per tutti gli italiani pensasse di trarre vantaggi politici personali utilizzando il “potere” che gestire la cosa pubblica da, per farsi una eccessiva pubblicità, magari in vista delle prossime elezioni regionali. Come infatti diceva Andreotti a pensar male si compie peccato… ma purtroppo spesso… ci si azzecca. D’altra parte l’unico modo per evitare ciò, sarebbe quello di essere in tutte le cose, dalla distribuzione delle mascherine agli enti e associazioni, all'elargizione dei buoni spesa molto più chiari, precisi e trasparenti, esibendo dei

report che indichino chi ha avuto, quanto ha avuto e nel caso delle mascherine esattamente a chi e quante ne sono state consegnate. Abbiamo presentato un'interrogazione, certi del buon lavoro compiuto da chi opera nei nostri uffici comunali, per capire esattamente come si stanno gestendo i soldi per i buoni spesa, quanti al momento ne abbiano usufruito, con quale tempistiche e modalità di assegnazione. Sperando di ricevere risposta in tempi brevi visto che il tema non ci sembra né complicato, né laborioso".