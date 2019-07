Nobili chiede la convocazione della commissione Sanità: "Zanella ci relazioni sugli ultimi problemi"

La Spezia - "Ho richiesto urgentemente la convocazione della commissione Sanità per i problemi che si stanno verificando in Asl 5. Ho specificato nella mia istanza di audire il direttore amministrativo Zanella facente funzioni del direttore generale e tutte le sigle sindacali". Lo rende noto la consigliera comunale del Pd Dina Nobili.

"L'istanza - prosegue - l'ho presentata venerdì scorso nella speranza che il presidente Marco Frascatore si mobiliti al più presto accogliendo la mia domanda al fine di avere delle risposte concrete dal direttore Zanella su tanti quesiti che gli porrò a tutela della nostra salute. Tutte le sigle sindacali si stanno mobilitando sul tema in questione difatti, oltre al lavoro che svolgono quotidianamente in Asl 5, hanno manifestato a Genova la scorsa settimana per avere delle risposte sul futuro della nostra Azienda sanitaria spezzina. Infatti ho richiesto la loro presenza per avere il loro prezioso contributo su un tema così importante che riguarda il nostro benessere".