Nobili a Peracchini: "Di cosa parlerà a Roma con Enel e con il ministero?"

La Spezia - "Signor sindaco leggendo le sue dichiarazioni non mi è chiaro che cosa c’è all’ordine del giorno della conferenza dei servizi di domani a Roma. Leggendo le sue poche righe sembra che si discuta di una nuova autorizzazione al carbone. È così? Non credo perché è stato lei a dire che Enel aveva chiesto la dismissione del gruppo a carbone. O parlava di una lettera mai spedita o domani Enel non chiede una nuova autorizzazione che ha già. Saremmo al paradosso più completo". Lo sostiene Dina Nobili, consigliera comunale del Partito democratico, commentando le parole del primo cittadino della Spezia.



"Enel - prosegue Nobili - ha scritto al ministero di volere rinunciare al carbone per il gas, però ha fatto una domanda per la centrale a carbone. Questa sua contraddittorietà confonde. Sa cosa le dico, secondo me la discussione riguarda il progetto della centrale a turbogas e lei vuole farci credere che porta a casa la vittoria dello stop al carbone. Risultato già acquisito spontaneamente da Enel. Lei deve avere la forza di ottenere il superamento di questo progetto, di chiedere ad Enel di sedersi intorno ad un tavolo per discutere del progetto complessivo dell’area e soprattutto la bonifica. Sì la

bonifica. Allora avrà anche il mio plauso. Perché la buona politica non è votare insieme un documento, ma non prendere in giro nessuno".