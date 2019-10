Nobili a Frascatore: "Si è accorto che tutte le sigle sindacali hanno minacciato lo sciopero"

La Spezia - "Non so se non se né accorto consigliere Frascatore ma tutte le sigle del settore hanno minacciato lo sciopero. Quindi siamo in molti a non avere chiaro quello che sta succedendo. Sicuramente ai lavoratori, attraverso i sindacati, e ai consiglieri, attraverso la competente commissione, glielo chiarirete che non devono rinunciare a nulla e che il servizio rimarrà il medesimo. Tutto il resto, come ho detto nel mio precedente intervento, sono discorsi che non servono. Sì lo ripeto, non permetterò, per quanto mi è possibile, che parole roboanti nascondano la verità". Così Dina Nobili, consigliera comunale e provinciale del Pd, replica al consigliere comunale Marco Frascatore sulle tematiche del trasporto pubblico.



"Le recenti vicende del nuovo ospedale e della dismissione della centrale Enel lo dimostrano. Il caso Atc vedrà il mio medesimo impegno. Collega Frascatore le vorrei comunicare che lo sciopero non è stato paventato, ma sono state avviate le procedure di raffreddamento; nei servizi pubblici funziona così. Dimenticavo. Inoltre collega quando i lavoratori scioperano, rimettendoci il proprio salario, si può non condividere ma dire che il loro atteggiamento è fuori luogo mi sembra questa sua affermazione “fuori luogo”", conclude Nobili.