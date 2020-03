Nobili: "Tamponi perduti? Non è certo colpa degli infermieri ma dell'organizzazione"

La Spezia - "Egregio presidente Toti, caro assessore Medusei, ci mancherebbe che io me la prendessi con chi lavora oltre il proprio turno, sottoposto a orari infernali e a questo proposito vi chiedo perché non aprite in maniera consistente a nuove assunzioni visto che quelle previste sono pochissime e non risolvono niente". Così la consigliera Pd Dina Nobili precisa il senso del suo intervento a proposito della sparizioni dei tamponi di cui Cds ha scritto e per cui ha chiesto conto al presidente Toti: "La mia voleva essere e rimane una forte accusa a chi ha organizzato questo sistema e che non ha l’umiltà di ammettere di aver sbagliato e non ha la voglia di risolvere decisamente questa situazione. Vi dò un consiglio: affrontate i problemi, non deviate sempre. Non mettete in bocca parole mai dette, così facendo potreste riacquistare un po' di credibilità".