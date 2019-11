Nobili: "Sugli Oss cerchiamo risposte. Fondamentale l'interesse di Orlando"

La Spezia - "Apprezzo molto che l’onorevole Orlando abbia raccolto le sollecitazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali per risolvere il problema degli Oss che dopo anni di lavoro si vedono costrette alla partecipazione a selezioni come se tutto quanto fatto nel passato non conti nulla". Lo scrive in una nota la consigliera comunale del Partito democratico Dina Nobili in vista della commissione di questa sera. Nella nota Nobili prosegue: " Noi, come Pd, stiamo provando ad interessare i massimi livelli politici per dare risposte positive. È fuori dubbio che il nostro impegno sarà massimo e grazie all’onorevole Orlando speriamo di contribuire alla soluzione definitiva del problema".