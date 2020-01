La Spezia - Per chi crede nell’affidamento dei servizi con il modello dell’”in house” sa benissimo che i servizi offerti possono avere dei costi leggermente più alti ma rispondono a dei standard qualitativi molto più alti.

Le mie non sono parole in libertà ma il frutto di un’attenta analisi di quanto accade nella nostra Provincia.

Quindi temo che la richiesta del Presidente della Provincia ad Atc esercizio di fornire un servizio alle “medesime condizioni poste” o “realizzare un progetto di gestione del servizio scuolabus di alto profilo qualitativo e di tutela della sicurezza degli alunni a condizioni economiche compatibili con le disponibilità dei Comuni” per permettere ai Comuni di ritirare l’adesione alla gara, sia tanto corrispondente a quel modo di dire tutto spezzino: io glielo ho detto poi loro...

No Presidente bisogna fare un’azione politica decisa per fare capire quanto importante sia affidare i servizi di scuolabus ad Atc Esercizio sapendo che forse costa qualcosa in più ma si risponde a due esigenza: la prima quella di fornire un servizio di qualità e la seconda garantire la piena occupazione dei dipendenti della nostra (intesa come della comunità) società.

Noi apriremo una discussione in tale senso se lo fa anche il centrodestra credo che sarà un fatto nuovo ed importante.



Il Consigliere Comunale PD

Dina Nobili