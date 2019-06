Nobili: " Su Bardelli nostri sospetti fondati. I sindacati hanno annunciato una denuncia formale"

La Spezia - “Lo sostenevamo dall'inizio che se non incompatibile era inopportuno che un segretario storico di un sindacato ricoprisse ruoli così delicati in un'azienda. Non aver espletato nemmeno una selezione interna strideva ancora di più”. Lo scrive in una nota la presidente della commissione controllo e garanzia, Dina Nobili, intervenendo all'azione indetta da Cgil, Cisl, Uil e Cobas che presenteranno una formale denuncia sulla vicenda dell'ex segretario Faisa Cisal Bardelli.

“Non abbiamo mai creduto che interrompesse la sua attività sindacale - scrive Nobili - e infatti già troppe volte abbiamo potuto appurare che quanto promesso agli amministratori di Atc Esercizio non corrispondeva alla realtà. Ci domandavamo e ci domandiamo perché il Dott. Masinelli si è esposto e si espone tuttora a brutte figure per coprire i comportamenti del suo collaboratore. È notizia di oggi che Cgil, Cisl, Uil e Cobas hanno dichiarato che presenteranno formale denuncia per comportamenti anti sindacali di Bardelli”.

“Le motivazioni che stanno alla base della denuncia - prosegue Nobili - sono da ricondursi al fatto che grazie al suo ruolo avrebbe dato informazioni agli iscritti del suo sindacato escludendo da tali comunicazioni tutti gli altri lavoratori. Il dottor Masinelli può continuare a non venire a dare spiegazioni in commissione ma i fatti parlano per lui. Che peccato che mentre l'azienda è impegnata a progettare il trasporto pubblico del futuro si debba perdere tempo dietro a queste miserie”.