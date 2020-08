Nobili: "Sempre contraria al biodigestore, Val di Magra non è pattumiera della Liguria"

La Spezia - Ho letto l'appello che Juri Michelucci ha rivolto ai candidati perché si esprimessero contro il biodigestore a Santo Stefano Magra. Rispondo con piacere dicendo che anch’io sono per un secco no! E aggiungo che il 13 Maggio 2019 avevo presentato in consiglio provinciale una mozione chiedendo al èresidente Peracchini il coinvolgimento, per un tema così importante, di tutti i territori della Provincia della Spezia. Inoltre espressi la mia preoccupazione perché la nostra provincia e in particolare Santo Stefano Magra non diventassero la pattumiera della Liguria.

Nella mozione impegnavo il presidente ad impedire la modifica della pianificazione provinciale in ambito di rifiuti, tutelando il ruolo del consiglio provinciale. Chiedevo inoltre di ripristinare un corretto rapporto con le Amministrazioni della pianificazione e di redigere una relazione sanitaria collegata all'insediamento di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti.

Quindi senza se e senza ma ribadivo No al biodigestore, No a diventare la pattumiera della Liguria.



Dina Nobili

consigliere provinciale

candidata alle Regionali con Italia Viva.