Nobili: "Ponzanelli oltre a Parmitano non conosci nemmeno Cassese"

La Spezia - Ponzanelli ma ti ci sono volute 24 ore per rispondermi cosi. Vedi che quando ti dico che ha i riflessi un po’ lenti ho ragione. Non ci siamo visti all’ultimo consiglio provinciale convocato in tempi ordinari perché quel giorno tu eri sulle scale per fare mancare il numero legale per fare un dispetto all’Amministrazione di cui sei Vice Presidente ma che io, con vero senso delle Istituzioni, ho assicurato nonostante faccia parte dell’opposizione. Ecco perché non mi ha visto.

Non devo spiegare niente alla Sisti anche perché ti è noto sicuramente l’impegno che la nostra Sindaca sta mettendo per tutelare il territorio che amministra egregiamente. Sì, forse ti disturba il fatto che la Regione, da te sostenuta, voglia fare un impianto da 60.000(forse più) tonnellate a Saliceti mentre la Sisti si sta battendo per evitare questo scenario.



Anzi nel leggere le tue parole forse oltre a Parmitano non conosci nemmeno Cassese (padre del diritto amministrativo). Vedi il problema è che sono partiti dei rifiuti non raccolti (a quanto pare) in maniera idonea da un Comune di cui avete decantato le lodi e sono arrivati in un impianto che svolge attività in forza di un’autorizzazione provinciale. Tant’è che senza che te ne sapessi qualcosa gli uffici della Provincia si sono mossi (per fortuna). Bene, ora che ti sei accorto che i tuoi compagni di partito si sono sbagliati e che sei Vice Presidente della Provincia ti chiedo di fare la massima chiarezza.



È vero che la Provincia non controlla i trasporti ma nemmeno i Comuni perché altrimenti dovrebbe chiedere a tutti i Sindaci che si vedono attraversare dalle strade che portano a Saliceti. Ponzanelli, se al prossimo consiglio vieni ci vedremo sicuramente.



Il Consigliere Provinciale PD

Dina Nobili