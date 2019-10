Nobili: "Peracchini smetta di essere spettatore". Cenerini: "Ma cosa esulti, al Felettino è tutto fermo"

La Spezia - "Un’ottima notizia, il cantiere riparte. La ripresa dei lavori va nella giusta direzione. Ogni altra soluzione avrebbe allontanato la possibilità per tutti noi di avere un ospedale degno di questo nome. Ora monitoriamo giorno per giorno ciò che accadrà nel cantiere". La precisazione dell'azienda Pessina (leggila qui) è stato il tema caldo della giornata di ieri, ventiquattro ore prima della manifestazione per la sanità prevista per le 17.30 di questo pomeriggio e Dina Nobili, consigliere comunale del Pd, esulta: "Mi auguro che il sindaco/presidente della Provincia faccia quello che da tempo gli chiediamo: smetta di essere spettatore della partita che si sta giocando sulla pelle degli spezzini tra Regione e Pessina e scenda finalmente in campo. Convochi quanto prima le parti in campo: Ire, Pessina, Asl5, Regione, Provincia e faccia si che i lavori ripartano rapidamente e definitivamente. Le dichiarazioni di ieri del Presidente Toti e dell’assessore Viale hanno dimostrato quanto la Regione sia distante e disinteressata rispetto al nostro territorio provando a mettere una pietra tombale sul nuovo Ospedale. E’ ora che chi rappresenta la nostra Provincia smetta di rispondere a logiche di convenienza politica ed inizi a difendere il nostro diritto ad avere una sanità migliore ed un Ospedale che dia dignità ai nostri malati. Oggi la manifestazione sarà il momento di rivendicare con forza la costruzione del nuovo ospedale del Felettino".



"E’ tutto fermo al Felettino - sentenzia invece Fabio Cenerini, consigliere di Forza Italia che risponde proprio alla Nobili -, non una ruspa o un operaio con una pala si muove, ma la Nobili, reinventatasi paggetta di Pessina esulta, dopo le affermazioni positive dell’azienda, ma fatte solo di parole, mentre speriamo tutti che arrivino i fatti. Invece lei imbraccia la bandiera di Pessina e si mette a insultare il sindaco e tutto il centrodestra! Probabilmente ha capito che è il momento buono e una con le sue incapacità, con il livello della politica di oggi, potrebbe avere la strada spianata per

la regione e oltre. Ma come si permette questa "analfabeta politica" di insultare ogni tre per due il sindaco

Peracchini e il presidente Toti? Mancipata, come direbbe Checco Zalone, dal suo mentore Baldino Caratozzolo, probabilmente l’astro nascente del Pd pensa di essere pronta a spiccare il volo in solitaria e ne ha per tutti. Peracchini ha fatto tutti i passaggi che doveva fare seriamente e non facendo una politica da circo come interpreta tutti i giorni la Nobili, che ovviamente mischia le competenze dei vari organi attori della vicenda come un minestrone di verdure. Naturalmente non capisce che dopo tre anni di stallo dovuti alle azioni di Pessina, se il cantiere ripartirà e ribadisco se, sarà proprio dovuto alla forte azione di Toti e Peracchini, che insieme all’assessore Sonia Viale, hanno intimato a Pessina di onorare il contratto e credo che l’iter del concordato in bianco presentato da Pessina al tribunale di Milano, abbia giovato alla vicenda Felettino. Oggi ci sarà la manifestazione dei sindacati, alla quale Forza Italia aderirà, a favore di qualcosa e non contro qualcuno, ma la sinistra tutta, a parte una persona intelligente come Lorenzo Forcieri, cerca di mettere il cappello sulla manifestazione, cercando di farla passare invece che a favore di qualcosa, contro qualcuno".