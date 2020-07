Nobili (Pd): "Tagli corse Atc, Rosson se ne accorge ora. Magari li ha autorizzati Peracchini"

La Spezia - "Con una dichiarazione due notizie. La Provincia ha tagliato chilometri del servizio pubblico di trasporto e il Consigliere Delegato Rosson (in altre l’Assessore provinciale) non se ne è accorto se non a tagli avvenuti. Proviamo a spiegare al Consigliere Delegato che l’azienda non può fare 'tagli' senza autorizzazione. Magari li avrà autorizzati il Presidente. Rosson perché non prova a chiederglielo?". Lo afferma la consigliera provinciale Pd Dina Nobili in merito al consiglio provinciale di ieri l'altro.



"A meno che il vostro gioco - prosegue - non sia quello di scaricare responsabilità (che non ha) sull’azienda la quale si limita a gestire il servizio che vuole la Provincia. Un questo momento avremmo bisogno di competenza. Avremmo bisogno di personalità che riescano ad esprimere una visione complessiva della mobilità e mettano in campo idee nuove per affrontare i prossimi mesi in cui il TPL e dunque ATC saranno chiamata a gestire la complessità della ripresa dei servizi scolastici. Invece di slogan sui vigilantes (il solito refrain), ci dica il consigliere che ne sarà del servizio scolastico e come intende aiutare l'azienda cui gestisce la delega. Nemmeno di questo sa qualcosa?".