Nobili (Pd): "Scarseggiano i Dpi, la Regione passi dai complimenti agli aiuti"

La Spezia - "Iniziano a scarseggiare i dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari che seguono le degenze nei reparti. Se non arriverà una nuova fornitura molto reparti rimarranno sprovvisti di tute, calzari e mascherine FP2 e FP3. Non è possibile! Gli operatori devono essere messi nelle condizioni di sicurezza per lavorare. La Regione deve accelerare sull’ingresso di nuovo personale per passare dai complimenti agli aiuti concreti e soprattutto deve mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale. Cosa deve aspettare per muoversi? Che tutto il personale si ammali?". Lo afferma in una nota Dina Nobili, consigliera comunale e provinciale del Partito democratico.