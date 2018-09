Nobili (Pd): "Rotatoria Caran da riqualificare, è porta fra città e Cinque Terre"

La Spezia - "La rotatoria di Caran necessita di un'adeguata manutenzione. Di fatto è una delle porte principali alla nostra città sia per gli spezzini che abitano nelle frazioni collinari di quella parte di Golfo, sia per i tanti turisti, nel continuo via vai fra capoluogo e Cinque Terre". La pensa così Dina Nobili, consigliera comunale del Partito Democratico, che rivolgerà la questione all'assessore competente Lorenzo Brogi, nel corso del prossimo consiglio comunale, previsto per lunedì sera: "E' abbastanza palese che la piazzola-rotatoria di fronte all'osteria Caran versa in condizioni di mancanza di manutenzione e poca bellezza faunistica - ribadisce Nobili - che invece una porta d'ingresso dovrebbe avere: interpello dunque l'assessore affinchè l'amministrazione si adoperi per un progetto di restauro e piantumazione di nuovi ornamenti in modo da donare a tutto il quartiere un aspetto decoroso e accogliendo così anche i visitatori con un cartello di saluto e benvenuto nella Città della Spezia".