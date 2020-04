Nobili (Pd): "Riconoscimento a operatori sanitari, Toti non si fermi a dichiarazioni di circostanza"

La Spezia - Per gli operatori sanitari sono state settimane complicate. In alcuni casi al limite della sopportazione fisica e psichica. Moltissimi purtroppo hanno contratto il Covid 19.

Ci sono Regioni, penso all’Emilia Romagna, che hanno riconosciuto un compenso extra (circa mille Euro) per chi ha lavorato in prima linea, altre, penso alla vicina Toscana, che hanno manifestato la stessa volontà e poi c’è la Liguria di cui non si sa nulla!

Presidente Toti oltre a pensare alla data delle elezioni ti è chiaro che c’è un intero comparto che aspetta un tuo segnale? Prova a non fermarti alle dichiarazioni di circostanza.

Fai scorrere la graduatoria degli infermieri, non dimenticarti delle OSS e riconosci anche economicamente lo sforzo che tutti stanno facendo



Dina Nobili, consigliere comunale Pd