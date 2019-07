Nobili (Pd): "L'ospedale è un diritto da difendere"

La Spezia - "Caro Cenerini gli atti squinternati quali sarebbero? Io ho chiesto di audire in commissione oltre a Pessina la Regione e l Asl che si sono ben guardate dal dare la disponibilità. Non per visibilità personale, come cerca lei in molti suoi irrispettosi interventi, ma nell'interesse della comunità e nella trasparenza dovuta ai nostri concittadini". La consigliera comunale Pd Dina Nobili replica all'attacco del capogruppo Lista Toti - Forza Italia Fabio Cenerini.

"Per quanto riguarda la richiesta di un Consiglio Comunale straordinario sul nuovo ospedale - continua l'esponente del centrosinistra - conosco benissimo il regolamento e mi sembra incredibile che non sia tutto il consiglio a farsi promotore della richiesta. Proprio lei per primo alcuni giorni fa aveva fatto un appello pubblico per unirsi in difesa del nostro Ospedale . La richiesta di concordato potrebbe mettere fine alla speranza di costruire il nuovo Ospedale ed io non mi fermo di fronte a tatticismi voglio che il dibattito sia pubblico e trasparente. Ho letto dichiarazioni a mezzo stampa ma nessun movimento a livello istituzionale e con altri due Consiglieri Caratozzolo e Liguori abbiamo deciso di buttare questo sasso nello stagno. Speriamo sia colto non da 7 persone ma da tutto il consiglio comunale perché il Nuovo Ospedale non può rimanere un sogno per la nostra comunità ma è un diritto da difendere".