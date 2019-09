Nobili (Pd): "Il punto informazione Atc di Piazza Chiodo non deve essere chiuso"

La Spezia - "Signor Sindaco , Signor Assessore Casati, corrisponde al vero che Atc Esercizio ha intenzione di chiudere il punto vendita/informazione di Piazza Chiodo? Quanto denunciato dal sindacato è la realtà?". Lo chiede Dina Nobile, consigliere comunale del Partito democratico. "Per una città che è sempre più richiamo turistico - continua - che è baricentrica per chi vuole visitare le Cinque Terre , la Val di Vara la Val di Magra e il Golfo come si può anche solo pensare di chiudere un punto così straordinariamente strategico per assicurare servizi di qualità per i tanti turisti e per i nostri cittadini! Sicuramente sarà una fake new che gira in azienda quella secondo la quale tale servizio possa essere trasferito in via Leopardi . Per allestire i nuovi uffici si sono spesi ulteriori risorse? Se si quanto? Se si perché? Chiedo di fermare il trasferimento. Riflettere sugli impatti negativi che una scelta del genere può avere. La città in questi anni è cambiata. È sotto gli occhi di tutti. Non fare scelte che sicuramente peggiorano la qualità dei servizi offerti. Non spendete risorse inutilmente e anzi utilizzateli per la promozione delle offerte di mobilità".