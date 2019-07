Nobili (Pd): "Guerri indica un consiglio straordinario sul Felettino"

La Spezia - "La costruzione del nuovo ospedale del Felettino è troppo importante per la nostra cittadinanza, e assistere alla sua non costruzione è come negare il diritto alla salute per tutti noi cittadini della Provincia della Spezia. Lunedì alle 17 in Comune (da me richiesta) si audirà in commissione lavori pubblici e sanità l’ingegner Lantini per Pessina che ci chiarificherà la situazione.

Presenterò sin da subito una mozione dove chiederò al signor sindaco Peracchini di intervenire in regione affinché i circa 170 milioni di euro destinati al nostro ospedale rimangono nello Spezzino per la costruzione e non rinviati a Roma per essere riutilizzati altrove.

Inoltre mi appello al presidente del consiglio comunale Giulio Guerri affinché indica al più presto il consiglio comunale straordinario sull’ospedale del Felettino per i prossimi giorni.

Non possiamo temporeggiare dobbiamo cercare sino alla fine di trovare i modi perché l’ospedale venga costruito, cercando di far sbloccare i lavori del cantiere così che si possa partire con la costruzione. Tutti i nostri cittadini spezzini e non meritano di curarsi in un ospedale dignitoso efficace ed efficiente dopo tanti anni di speranza".



Dina Nobili