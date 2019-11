Nobili (Pd): "Consiglio contro violenza donne, occasione per rimediare"

La Spezia - Lunedì 25 novembre, come annunciato in questi giorni sulla stampa, è convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria in occasione della “giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Credo che possa essere l’occasione giusta per riparare a quanto accaduto nel consiglio del 11 Novembre dove non è stata votata la mozione, a prima firma del consigliere Caratozzolo, avente ad oggetto la proposta di conferire la cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre.

La Senatrice rappresenta il simbolo della resilienza delle donne alla violenza.

Sarebbe un modo per riparare ad una figuraccia. La violenza non è solo quella fisica ma anche quella psicologica rappresentata da minacce e altre volgarità simili.

Invierò lettera al Presidente del Consiglio perché possa inserire all’ordine del Giorno del consiglio questa proposta.



Dina Nobili

Consigliere comunale PDd