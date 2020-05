Nobili (Pd): "Chiederò gratuità dell’acqua durante l’emergenza Covid 19"

La Spezia - "Come promesso presenterò un ordine del giorno per chiedere, sulla falsariga di quanto accaduto in Regione, la gratuità dell’acqua durante l’emergenza Covid 19. Chiederò atti tangibili perché ad oggi nessun provvedimento regionale è stato assunto. Voglio vedere la convocazione degli Ato sia provinciale che regionale". La consigliera del Pd Dina Nobili continua: "Non permetto che si faccia propaganda spiccia su questioni così importanti. Per questo se non ci saranno provvedimenti chiederò come mai il volere dei consigli regionali, provinciali e comunali non sia presi in considerazione dagli organi esecutivi degli enti. Basta con le parole al vento ma voglio vedere il fatto".