Nobili (Pd): "Avete cambiato idea in odor di elezioni". Peracchini: "Fake news, se la prenda col suo governo"

La Spezia - La vicenda di Vallegrande è in alto mare ma non c'è giorno che non se ne parli e, soprattutto, che non si litighi. Questa volta il diverbio nasce fra Dina Nobili, consigliera comunale del Pd, e il sindaco Pierluigi Peracchini. In mattinata l'esponente 'dem' aveva provocato così il primo cittadino: "Il sindaco tuona: 'Con il turbogas effetti negativi sul clima del golfo che nessuno è in grado di definire!'. Ma quando aveva votato il documento con il quale si dichiarava a favore della centrale a gas era una sua controfigura particolarmente somigliante? Quando finiremo con il periodo della propaganda e la politica ritornerà a parlare dei problemi dei cittadini con quella serietà oramai perduta. Anche il presidente Toti pare abbia cambiato opinione in prossimità delle elezioni. Non capisco perché non si applichi la legge e la si finisca con battute ad effetto. Ci sono le procedure da rispettare e intese che possono essere rifiutate. A proposito di parole in libertà. Ma quante settimane ci vogliono per definire il cronoprogramma che il Presidente Toti e il sindaco hanno detto di volere scrivere? Hanno perso la penna?"



Peracchini taccia le dichiarazioni della nobili come vere e proprie fake news: "Capisco che possa essere politicamente in difficoltà la consigliera Nobili perché si trova nella scomoda posizione di essere in un partito che dovrà rispondere personalmente della decisione sul turbogas alla Spezia, ma la invito a non diffondere fake news. La posizione dei territori è sempre stata chiara: no al carbone, no al turbogas. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche perché al 2021 il Ministero confermi l’interruzione delle emissioni del carbone nella nostra centrale e individui un altro sito dove produrre l’energia di cui necessita al Paese. Invece che mandare comunicati stampa indirizzati al sindaco, li invii ai Ministeri competenti, Ambiente e Sviluppo Economico, per sensibilizzare il Governo che è l’unico competente in materia. Il nostro, Comune e Regione, per evitare il turbogas lo abbiamo già fatto”.