Nobili (Pd): "Asl5 vergognosamente marginalizzata con Toti e Viale"

La Spezia - Dina Nobili, consigliere comunale del Partito democratico, risponde ad Alice Salvatore, consigliere regionale del Movimento cinque stelle. "Cara Salvatore mi dispiace ma hai preso proprio un bel granchio, non è cosi che si difende la Sanità Pubblica e soprattutto i territori. La Spezia aveva bisogno e diritto ad un concorso pubblico perché non possiamo continuare a considerarla l'ultima Asl della Regione Liguria. Da quando c'è Toti Presidente e l'Assessore Viale alla Sanità, la città della Spezia è stata ridotta a una marginalizzazione vergognosa e questa è l'ennesima situazione che da forza a questa tesi. Bisogna assolutamente invertire la rotta, Spezia deve tornare ad avere gli stessi diritti delle altre Asl Genovesi, non possiamo continuare cosi perché ne va a discapito della salute dei nostri cittadini. Presenterò una mozione per sollecitare il Sindaco Della Spezia che riveste il ruolo di Presidente della Conferenza dei Sindaci del nostro territorio, a battere un colpo, perché l'assenza del Comune Della Spezia, che ha avuto sempre un ruolo importante di regia nelle scorse legislature e di proposta anche a livello Regionale, l'assenza e il silenzio nell'avvallare ogni scelta presa a Genova da il Presidente Toti che non considera la nostra città ma concentrato solo sugli interessi Genovesi deve Finire. Chiedo al Sindaco che convochi una conferenza dei Sindaci per far sì che inizi a lavorare per il nostro bene della nostra Sanità e della nostra Asl".