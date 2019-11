Nobili (Pd): "Adesso si rimette in discussione la chiusura del gruppo a carbone. Peracchini dica la verità"

La Spezia - "Siamo venuti a sapere dalla stampa che nei prossimi giorni si terrà a Genova presso la Regione un’importante riunione che avrà all’ordine del giorno il futuro della Centrale Enel "Eugenio Montale: ancora una volta il nostro sindaco e Presidente della Provincia ha abdicato al proprio ruolo. Perché non mantenere quella discussione sul nostro territorio? Perché non permettere ai tanti soggetti interessati di partecipare? Perché non riconoscere che ciò che si è, anzi che avete, votato in consiglio comunale non arresta alcunché? Perché non è prevista un passaggio nelle commissioni competenti su quanto verrà detto (ci vogliono cinque giorni per convocare una commissione) o si dovrà leggere ancora una volta il resoconto dai giornali?" A chiederselo polemicamente è la consigliera del Pd Dina Nobili che aggiunge: "Chiediamo un’operazione verità e chiediamo che una discussione così importante sia mantenuta sul territorio ma soprattutto chiediamo trasparenza. Leggendo allarmati quanto emerge in queste ore (Cds ha battuto la notizia ieri pomeriggio), signor Sindaco non è nemmeno più certo quello che ha annunciato almeno due volte: la chiusura del gruppo a carbone. Noi vogliamo, e per questo abbiamo lavorato, lo stop al carbone e subito. Noi rigettiamo questo progetto chiediamo due cose: la bonifica dell’area e un progetto generale che riguarda lo sviluppo complessivo dell’area. Perché la buona politica non è votare un documento insieme ma non prendere in giro nessuno".