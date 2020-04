Nobili (Pd): "Acqua gratis per tutti? Adesso vediamo Toti cosa fa..."

La Spezia - "Acqua gratis per tutti, tuona il consiglio regionale, senza distinzione se chi la usa ha bisogno o meno di questa misura: Liguria Popolare fa sognare e non è la prima volta: penso a Spezialand, alla galleria per Monesteroli e a varie proposte annunciate ma mai attuate". Così Dina Nobili, consigliere comunale del Pd che aggiunge: "Ora Toti che farà: convocherà l’ambito regionale e finalmente manterrà una promessa? Lo vedremo. Certo se non dovesse succedere ci troveremo davanti all’ennesima promessa che scredita solo chi la fa. Io spero che si proceda con tempi stretti in questa direzione anzi presenterò immediatamente un’interrogazione per capire i tempi di applicazione anche alla Spezia. Spero valga a partire dal mese di marzo e non sia solo per il futuro. Noi controlleremo cosa accadrà perché in momenti così delicati non si possono fare promesse senza che diventino realtà".