Nobili (PD): "Il 27 sta arrivando, il bonus per i sanitari dov'è?"

La Spezia - "Presidente sta per arrivare nuovamente il 27 e gli operatori della sanità, che in questi mesi hanno combattuto contro il virus in condizioni difficili al limite della sopportazione fisica, coprendo i turni dei colleghi che purtroppo si sono ammalati e supportando tutti i pazienti che non potevano avere contatti con i propri famigliari, auspicano che il bonus da lei promesso con tanto di dichiarazioni alla stampa sia presente nella busta paga!

La delusione di non averlo ancora avuto è molta. I loro colleghi di altre regioni se lo sono visto elargire.

I loro presidenti, a prescindere dal colore politico, dopo averlo annunciato sono stati conseguenti.

Questa è la politica che mi piace. Questa è la politica che vorrei che ci fosse anche nella mia Regione.

Pochi proclami ma fatti.

Gli operatori tutti aspettano ma si ricordi che sono stanchi delle sue promesse".



Il Consigliere Comunale PD

Dina Nobili