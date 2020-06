Nobili (PD): "Difende l'ASL in pubblico, la richiama in privato... Peracchini si decida"

La Spezia - "Avevamo ragione noi. Purtroppo. Il blocco delle prenotazioni delle visite rappresenta un danno per i cittadini che non riescono a fissare un appuntamento per avere risposte dello stato di salute. Leggendo la stampa se ne accorge anche il Sindaco che continua nel suo comportamento a due facce. Una quella ufficiale in cui dimostra di apprezzare il lavoro dei dirigenti dell’ASL e li difende a spada tratta e un altro privato in cui verga lettere di richiamo in privato agli stessi vertici chiedendogli di fornire spiegazioni sul loro comportamento. Si può sapere qual è il vero pensiero di Peracchini?

Il nostro è semplice. Via alle visite si utilizzi tutto quanto è previsto dal decreto rilancio e si provi a ritornare alla normalità.

Se il Sindaco ha questo pensiero, lo sappia, noi lo sosterremo. Se invece per difendere la maglia la sua tirata di orecchie è solo un buffetto noi saremo dalla parte dei cittadini"



Il Consigliere Comunale PD

Dina Nobili