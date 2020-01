Nobili: "Non accetto lezioncine dai consiglieri totiani"

La Spezia - "Pensare che avevo chiesto al sindaco, in maniera assolutamente costruttiva, di riferire i contenuti della riunione che si terrà al Ministero e con quale posizione si sedeva al tavolo. Richieste che credevo fossero patrimonio di tutto il consiglio senza distinzione di appartenenza. Mi rispondono i consiglieri del gruppo "Cambiamo!". Dina Nobili replica alle dichiarazioni rese pubbliche ieri dai consiglieri "totiani" Ceragioli, Frascatore e Biagi: "Proprio Toti che in molte sedi ha avuto aperture non di poco conto a questo progetto?! Proprio il gruppo Cambiamo fa la lezioncina a me? Ha sbagliato destinataria. Io ho sempre sostenuto che quanto approvato dal consiglio comunale non era uno strumento utile a bloccare questo progetto di turbogas e l’ho ribadito più volte. Ho sempre sostenuto la necessità di un confronto a livello ministeriale. È arrivato con questo Giverno e non con quello precedente. Questo fatto lo definirei un cambiamento vero".