Nobili: "No alla chiusura dell'ufficio decentrato del Comune all'Umbertino"

La Spezia - "Non è possibile che venga chiuso l’ufficio decentrato del Comune nel Quartiere Umbertino". Lo afferma la consigliera comunale del Partito democratico Dina Nobili.

"In tanti - prosegue - si domandano se è vera la notizia che sta circolando sempre più insistentemente in Piazza Brin. Già decine di firme sono state raccolte per sollecitare un ripensamento dell’amministrazione. Ho depositato una mozione per chiedere a tutti di non fare venire meno la presenza delle istituzioni in un quartiere così importante. Anzi la mia proposta è quella di implementare e potenziare i servizi e di farli vivere nella vita dei cittadini. Se l’amministrazione ci crede anche noi siamo disponibili a dare il nostro contributo nell’interesse generale. Il mio intervento è per fugare ogni dubbio e fare cessare ogni allarme".