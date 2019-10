Nobili: "Mi sono astenuta su odg dell'opposizione per questioni di merito, non per tattica"

La Spezia - "In riferimento al Consiglio Straordinario svoltosi l'altra notte volevo chiarire le motivazioni che mi hanno spinto ad astenermi su un odg presentato dalle opposizioni che ritengo profondamente sbagliato". E' la consigliera comunale del Partito democratico, Dina Nobili, a intervenire per chiarire le ragioni della sua scelta.

"E’ sbagliato - afferma riferendosi al documento presentato dalla minoranza - perché nel primo punto del dispositivo avalla una linea che io combatto: è la linea secondo la quale (come dice Ire) che Pessina deve partire subito con i lavori oppure decade il contratto che ha in essere. Ecco io credo che questa posizione presa abbia dell’incredibile perché parliamo di una vicenda che nel balletto delle varianti tra Ire e Pessina ha fatto perdere 3 anni di tempo importantissimo per la costruzione dell’Ospedale Nuovo del Felettino. La responsabilità di ciò è sicuramente di entrambe ma in prevalenza di Ire che ha impiegato dei tempi biblici per valutare le varianti. Se si fosse voluta fare un’azione del genere nel pensare che Pessina non fosse in grado di costruire l’Ospedale, si dovevano porre questi veti 3 anni fa. Mentre ora è il momento di mettere tutti in condizioni di lavorare e nel caso ci sia qualcuno che vuole sfuggire dai vincoli contrattuali, deve pagare profumatamente; abbiamo anche troppo perso tempo".



"Oltretutto andando a bando nuovo perderemo altro tempo. Quanto? Almeno se va bene altri 5 anni sempre che il denaro esista ancora perché scadendo i termini si perde anche la pecunia e quindi altro che 5 anni.

Poi il secondo punto nell’ odg sa di antico: ossia devo ancora sentire parlare di campanilismo nella sanità? Sinceramente sono stufa di queste affermazioni che ci porta indietro di molti anni e noi dobbiamo andare avanti, guardare al futuro. Il sistema sanitario è unico non esiste il Sant’Andrea e il San Bartolomeo. E’ evidente che se sarà Pessina ha proseguire i lavori ci vorranno ancora un po di anni per ultimare il Felettino , altrimenti se salta il vecchio bando per uno nuovo, l’Ospedale nuovo lo vedremo in cartolina.

E’ inutile parlare di Sant’Andrea e San Bartolomeo ma sarebbe piuttosto importante investire sul sistema cosa che la Regione Liguria Governata dal Centro Destra non ha fatto. E’ inutile parlare ad una fetta di elettorato o ad una fetta di persone che sono vicine a chi ha realizzato questo odg. Terzo punto è che le cose che dico io vengono avallate dal fatto che chi ha realizzato questo odg ha poi votato l’odg della maggioranza. Questo per dire che era sbagliato l’impostazione di chi ha redatto l’odg non la persona che l’ha sottoscritta e proposta anche perché la dimostrazione è che io ho votato a favore di tutte le altre mozioni e odg dei compagni dell’opposizione. Non è stata una presa di posizione tattica ma sul merito e nel merito abbiamo perso un’occasione nel dire chiaramente ai cittadini quale è la nostra posizione sul Felettino: la maggioranza non lo vuole costruire il nuovo nosocomio, noi si".