Nobili: "La giunta Toti agisca al più presto, trascurati i malati gravi"

La Spezia - Lo dico chiaramente: non è più possibile andare avanti così. In questa emergenza Covid19 sono state trascurate tutte le altre patologie ; da quelle del cuore responsabili di circa 260 mila decessi ogni anno e che non danno scampo, alle malattie croniche che interrompendo la terapia farmacologica stanno mettendo seriamente a rischio la vita di molti cittadini. L'allarme che ha lanciato la società Italiana di Cardiologia è chiara: in Italia siamo passati da casi di mortalità per infarto dal 4,1%del 2019 al 13,7% nel periodo attuale Covid.



E poi malati oncologici,diabetici,interventi chirurgici rinviati,screening e follow up bloccati, insomma ci ritroviamo in una bolla, in uno stato generale di sospensione che non è più permissibile.



Sono stati rinviate o congelate senza giustificazione programmi di screening sanitari imprescindibili come ad esempio il carcinoma mammario o cervicale.



Il risultato qual è stato? Sono stati trascurati malati gravi compromettendo seriamente la loro salute. Per cui mi rivolgo a lei Presidente Toti: deve reagire in fretta senza più perdere tempo, deve far riaprire al più presto tutti gli ambulatori, le terapie,i programmi di screening, gli interventi operatori prima che sia troppo tardi per la salute dei nostri cittadini Spezzini. Dobbiamo recuperare tutti gli esami non eseguiti che sono in lista di attesa da Marzo e per fare questo ci vuole assunzione di personale infermieristico, medico e tecnico al più presto. È stato rieletto a mani basse quindi Presidente se c'è batta un colpo!



Il consigliare comunale Italia viva



Dina Nobili