Nobili: "L'assessore Casati non ha di fatto risposto alla mia interpellanza sul Tpl"

La Spezia - "Avevo presentato un’interpellanza sul Trasporto pubblico locale chiedendo quali sono state le ripercussioni su Atc Esercizio dei tagli fatti dal Comune alla luce del fatto che non sono state fatte rimodulazioni al servizio, ma l’assessore Casati non ha dato nessuna risposta, anzi ha chiuso facendo una domanda". Lo afferma Dina Nobili, consigliera comunale del Partito democratico, riferendosi all'ultima seduta del consiglio comunale e alla risposta alla sua interpellanza ricevuta dall'assessore alla Mobilità.



"Non è la prima volta che l'amministrazione non risponde a una precisa domanda. Mi è stato detto che era male indirizzata. Io l’ho presentata al sindaco che poi l’avrà assegnata all’assessore che riteneva competente. Casati se la deve prendere con il sindaco! Io più di scrivere al sindaco che devo fare?! Mi è stato detto che il Comune della Spezia - prosegue Nobili - è socio di Atc esercizio come altri Comuni. Se non fossero cose serie ci sarebbe da ridere. Casati lo sa quanto pesa Spezia nell’azionariato di Atc? Circa il 70%. Se non se ne preoccupa il Comune capoluogo chi se ne deve preoccupare? L’assessore nella risposta è andato, ancora una volta, completamente fuori tema. Sono sconcertata, delusa e amareggiata. Nessun rispetto per le istituzioni, nessun rispetto per il ruolo dei consiglieri ma quel che è più grave nessun rispetto per i cittadini e per i lavoratori (ma di questo, vista la storia recente, non mi meraviglio) che aspettano risposte sul futuro. Vediamo cosa succederà al bilancio Atc. Poi ne riparleremo".