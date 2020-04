Nobili: "L'amministrazione si è accorta che le nostre proposte non erano provocatorie?"

La Spezia - "Leggo che alcune delle nostre proposte sono diventate patrimonio anche di alcuni consiglieri di maggioranza. Bene. Non capisco perché non ne abbiamo parlato al loro sindaco prima della discussione del bilancio". Così il consigliere comunale del Pd, Dina Nobili, che prosegue: "Sarà che si stanno accorgendo che le nostre non sono proposte provocatorie ma se poste in essere possono diventare prime risposte ai nostri concittadini? Allora pochi discorsi. Se siamo d’accordo mettiamole in campo. Che il sindaco batta un colpo. Noi siamo a disposizione e vogliamo collaborare ma sulle proposte concrete non sulle promesse di un pomeriggio".