Nobili: "In un giorno affossata sanità pubblica e inferto colpo a prospettive eco-sostenibili"

La Spezia - "Mi domando dove vogliano portare la nostra città questa amministrazione e questa Regione. Il 6 novembre sarà una data che non potrà essere dimenticata facilmente: disdetta del contratto con Pessina e quindi possiamo dire addio al nuovo ospedale del Felettino. Nel frattempo parte la gara per il capacity market indetta da Terna e Enel inserisce per l’area Nord la centrale della Spezia". Così Dina Nobili, consigliera comunale del Pd, che attacca il governo locale: "In un unico giorno questa amministrazione ha affossato la sanità pubblica, ha inferto un colpo alle prospettive di sviluppo eco-sostenibili e ha cancellato tante speranze per costruire un futuro migliore. Quando dicevo che la delibera di modifica al Puc era un panicello caldo volevo testimoniare il fatto che non avrebbe avuto nessuna conseguenza pratica. La gara di Terna è la dimostrazione nei fatti. La città chiede un progetto complessivo per il rilancio di quell’area che parta dalla bonifica. Chiede nuove prospettive di sviluppo che sappiano appieno spaziare nelle nuove tecnologie.

È di questo che si sarebbe dovuto parlare. La buona politica non è votare insieme un documento ma è non prendere in giro nessuno".