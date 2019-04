Nobili: "Il sindaco si impegni per ripristinare il concorso per tecnici di laboratorio e di radiologia"

La Spezia - Convocare urgentemente la conferenza dei sindaci e mettere in atto politiche che consentano al sistema sanitario di sanare le lacune di personale partendo dal ripristino del concorso per tecnici di laboratorio e di radiologia medica già deliberato dalla Asl e bloccato dalla Regione Liguria. E' quelli che chiede al sindaco e alla giunta Dina Nobili con una mozione depositata a Palazzo civico.

La consigliera comunale del Pd invita anche il primo cittadino a prendere "una posizione netta a difesa della costruzione del nuovo ospedale e che non faccia prevalere interessi genovesi che penalizzano e spostano le nostre risorse in quei territori".



"La situazione della sanità pubblica spezzina da alcuni anni è afflitta da una serie di criticità molto preoccupanti e importanti in vari settori che condizionano la qualità dei servizi ospedalieri e a farne le spese sono i nostri concittadini con la loro salute. La diminuzione del personale tecnico - sostiene Nobili - ha portato a tempi di attesa di esami importanti come risonanza magnetica e tac sino a 6 mesi o un anno con il risultato che molti pazienti fuggono nelle città limitrofe. Il personale del comparto assunto negli ultimi 2 anni è residente fuori regione e provincia e tende dopo poco tempo a chiedere trasferimento nel proprio luogo di residenza creando nuovamente carenza di personale e dispendio di denaro pubblico e energie per la sua formazione. L’ultimo concorso alla Spezia fu fatto nel 1987 e finalmente da una delibera del 5 marzo 2019 la Asl 5 ha indetto il concorso per tslb e tsrm rispettivamente di 8 e 9 unità anche alla Spezia, ma dopo poche settimane è stato cancellato dalla Regione Liguria per una graduatoria genovese che impone la propria supponenza a nostro discapito come se la nostra Asl e il nostro territorio fossero l’ultima ruota del carro, destinati a una marginalizzazione", conclude la consigliera comunale di opposizione.